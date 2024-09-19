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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1130 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1130 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 05:41  •  971 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. За сутки ликвидировано 1130 военных, уничтожено 14 танков и другая техника.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 638 140 человек, 8705 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 638 140 (+1130) человек, 
  • танков - 8705 (+14),
  • боевых бронированных машин - 17093 (+13), 
  • артиллерийских систем - 18177 (+23), 
  • РСЗВ - 1189 (+1), 
  • средств ППО - 947 (+0), 
  • самолетов - 369 (+0), 
  • вертолетов - 328 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63), 
  • крылатых ракет - 2592 (+0), 
  • кораблей/катеров - 28 (+0), 
  • подводных лодок - 1 (+0), 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55), 
  • специальной техники - 3109 (+0).

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919 сентября 2024, 05:31 • 2029 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
kkh-59Кх-59
ukrainaУкраина