Еще плюс 1130 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения. За сутки ликвидировано 1130 военных, уничтожено 14 танков и другая техника.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 638 140 человек, 8705 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 638 140 (+1130) человек,
- танков - 8705 (+14),
- боевых бронированных машин - 17093 (+13),
- артиллерийских систем - 18177 (+23),
- РСЗВ - 1189 (+1),
- средств ППО - 947 (+0),
- самолетов - 369 (+0),
- вертолетов - 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),
- крылатых ракет - 2592 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0),
- подводных лодок - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55),
- специальной техники - 3109 (+0).
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