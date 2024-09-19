Еще плюс 1130 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 638 140 человек, 8705 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составляли:

личного состава - около 638 140 (+1130) человек,

танков - 8705 (+14),

боевых бронированных машин - 17093 (+13),

артиллерийских систем - 18177 (+23),

РСЗВ - 1189 (+1),

средств ППО - 947 (+0),

самолетов - 369 (+0),

вертолетов - 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63),

крылатых ракет - 2592 (+0),

кораблей/катеров - 28 (+0),

подводных лодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55),

специальной техники - 3109 (+0).

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