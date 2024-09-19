Ще плюс 1130 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. За добу ліквідовано 1130 військових, знищено 14 танків та іншу техніку.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 638 140 осіб, 8705 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 638 140 (+1130) осіб,
- танків - 8705 (+14),
- бойових броньованих машин - 17093 (+13),
- артилерійських систем - 18177 (+23),
- РСЗВ - 1189 (+1),
- засобів ППО - 947 (+0),
- літаків - 369 (+0),
- гелікоптерів - 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15417 (+63),
- крилатих ракет - 2592 (+0),
- кораблів/катерів - 28 (+0),
- підводних човнів - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24839 (+55),
- спеціальної техніки - 3109 (+0).
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