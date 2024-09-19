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Ще плюс 1130 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Ще плюс 1130 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. За добу ліквідовано 1130 військових, знищено 14 танків та іншу техніку.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 638 140 осіб, 8705 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 638 140 (+1130) осіб, 
  • танків - 8705 (+14),
  • бойових броньованих машин - 17093 (+13), 
  • артилерійських систем - 18177 (+23), 
  • РСЗВ - 1189 (+1), 
  • засобів ППО - 947 (+0), 
  • літаків - 369 (+0), 
  • гелікоптерів - 328 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15417 (+63), 
  • крилатих ракет - 2592 (+0), 
  • кораблів/катерів - 28 (+0), 
  • підводних човнів - 1 (+0), 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24839 (+55), 
  • спеціальної техніки - 3109 (+0).

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919.09.24, 08:31 • 21554 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
kkh-59Кх-59
ukrainaУкраїна

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