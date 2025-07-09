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150 бойових зіткнень на фронті: росіяни застосували 1161 дрон-камікадзе

Київ • УНН

 • 205 перегляди

Від початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, росіяни залучили 1161 дрон-камікадзе та здійснили 3562 обстріли. Завдано п’ять ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів із 65 керованими авіабомбами.

150 бойових зіткнень на фронті: росіяни застосували 1161 дрон-камікадзе

Від початку цієї доби відбулося 150 бойових зіткнень. росіяни залучили для ураження 1161 дрон-камікадзе та здійснили 3562 обстріли позицій українських військ. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1161 дрон-камікадзе та здійснили 3562 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося десять боєзіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув одинадцять керованих авіаційних бомб та здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку впродовж дня наші війська відбили шість атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів сім наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 105 окупантів, 74 з них – безповоротно. Знищено один автомобіль противника, вісім безпілотних літальних апаратів, два супутникові термінали та один ворожий міномет.

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими ракетами зазнав населений пункт Вербове.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм у районі Новоданилівки. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Приморське та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутися вперед у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий – противник успіху не мав. Населений пункт Одрадокам’янка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. резюмували у Генштабі.

До третини боїв сьогодні на Покровському напрямку - Генштаб09.07.25, 17:15 • 974 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Ялта
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Часів Яр
Україна
Краматорськ
Куп'янськ
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