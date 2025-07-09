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150 боевых столкновений на фронте: россияне применили 1161 дрон-камикадзе

Киев • УНН

 • 188 просмотра

С начала суток произошло 150 боевых столкновений, россияне задействовали 1161 дрон-камикадзе и совершили 3562 обстрела. Нанесено пять ракетных ударов пятнадцатью ракетами и 48 авиационных ударов с 65 управляемыми авиабомбами.

150 боевых столкновений на фронте: россияне применили 1161 дрон-камикадзе

С начала этих суток произошло 150 боевых столкновений. Россияне задействовали для поражения 1161 дрон-камикадзе и совершили 3562 обстрела позиций украинских войск. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Российские захватчики нанесли пять ракетных ударов пятнадцатью ракетами и 48 авиационных ударов, применив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1161 дрон-камикадзе и совершили 3562 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боестолкновений. Противник нанес 6 авиационных ударов, в общей сложности сбросил одиннадцать управляемых авиационных бомб и совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении в течение дня наши войска отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении с начала суток враг провел семь наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дылеевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 42 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоекономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергеевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 105 оккупантов, 74 из них – безвозвратно. Уничтожен один автомобиль противника, восемь беспилотных летательных аппаратов, два спутниковых терминала и один вражеский миномет.

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербовое.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.

На Приднепровском направлении враг совершил шесть попыток продвинуться вперед в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый – противник успеха не имел. Населенный пункт Отрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. резюмировали в Генштабе.

До третины боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб09.07.25, 17:15 • 973 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Ялта
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Украина
Краматорск
Купянск
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