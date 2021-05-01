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1 травня: сьогодні Страсна субота

1 травня: сьогодні Страсна субота

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У цей день, 1 травня, відзначають Свято весни та Міжнародний день праці. У православних християн сьогодні Страсна субота, останній день Страсного тижня та Великого посту. Про це пише УНН.

Свято

1 травня - Міжнародний день праці. Свято офіційно відзначають у 43 країнах, зокрема і в Україні. В Україні 1 травня оголошено вихідним днем. 

День праці почали відзначати на знак пам’яті про робітничі протести в Чикаґо, які почалися 1 травня 1886 року. Того дня розпочалися багатотисячні протести робітників найбільших промислових центрів США, які вимагали впровадження 8-годинного робочого дня. Страйки і демонстрації закінчувалися сутичками з поліцією. Жертви були як серед правоохоронців, так і страйкарів. 

День праці почали відзначати на знак пам’яті про робітничі протести в Чикаґо, які почалися 1 травня 1886 року. Того дня розпочалися багатотисячні протести робітників найбільших промислових центрів США, які вимагали впровадження 8-годинного робочого дня. Страйки і демонстрації закінчувалися сутичками з поліцією. Жертви були як серед правоохоронців, так і страйкарів.

Релігійне свято

Велика субота, Страсна субота — субота страсного тижня, присвячена спогаду про перебування Ісуса Христа у гробі і Зішестя Його у відхлань («до пекел», але не в пекло у його нинішньому розумінні) для рятування душ померлих, а також готуванню до Великодніх торжеств, що святкуються в ніч із суботи на неділю. У Страсну суботу потрібно, в першу чергу, готуватися до Великодня. Недарма її ще називають фарбувальною, тому як саме в цей день прийнято фарбувати яйця.

Також в цей день віряни йдуть до церкви, в тому числі і для того, щоб освятити великодню їжу. Для цього кошик застеляють чистим рушником, укладають в нього паску, крашанки, сіль, свічку. Деякі, правда, приносять з собою і інші продукти, наприклад, ковбаси, м'ясо або навіть вино. Однак у багатьох храмах такі великодні страви не вітаються. Вирушаючи до церкви з кошиком, потрібно подбати про те, щоб край рушника залишався вільним, щоб після того, як страви висвітлять, їм можна було накрити продукти.

Страсна субота — це ще й день всепрощення. Потрібно помиритися з усіма, з ким перебуваєте в сварці, попросити вибачення у тих, перед ким винні. Можна також роздати милостиню або допомогти малозабезпеченим, віднісши непотрібні речі в храм або в притулок. Світле свято Великодня потрібно зустрічати зі світлою душею.

Іменини

1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Віктор, Віссаріон, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс.

Народні прикмети

Погода різко змінюється – чекай посушливого літа.

Худоба п'є багато води – до хорошого урожаю влітку.

Побачив одну зірку на чистому небосхилі – це до удачі.

Якщо дощ пішов – значить, погода сильно зміниться найближчими днями.

Якщо у перший день травня тепло, чекай в кінці місяця похолодання.

Якщо ліс опушено перед тим, як зозуля починає кувати, варто чекати врожайного року.

Черемха зазеленіла – час садити ранню картоплю.

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