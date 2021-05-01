1 мая: сегодня Страстная суббота

Праздник

1 мая - Международный день труда. Праздник официально отмечают в 43 странах, в том числе и в Украине. В Украине 1 мая объявлено выходным днем.

День труда начали отмечать в память о рабочих протесты в Чикаго, которые начались 1 мая 1886. В тот день начались многотысячные протесты рабочих крупнейших промышленных центров США, которые требовали внедрения 8-часового рабочего дня. Забастовки и демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Жертвы были как среди правоохранителей, так и забастовщиков.

День труда начали отмечать в память о рабочих протесты в Чикаго, которые начались 1 мая 1886. В тот день начались многотысячные протесты рабочих крупнейших промышленных центров США, которые требовали внедрения 8-часового рабочего дня. Забастовки и демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Жертвы были как среди правоохранителей, так и забастовщиков.

Религиозный праздник

Великая суббота, Страстная суббота - суббота страстной недели, посвящена воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и Сошествие Его в видхлань ( «до пекел», но не в ад в его нынешнем понимании) для спасения душ умерших, а также приготовлению к Пасхальным торжествам, что празднуются в ночь с субботы на воскресенье. В Страстную субботу нужно, в первую очередь, готовиться к Пасхе. Недаром ее называют окрасочной, так как именно в этот день принято красить яйца.

Также в этот день верующие идут в церковь, в том числе и для того, чтобы освятить пасхальную пищу. Для этого корзину застилают чистым полотенцем, укладывают в него кулич, крашенки, соль, свечу. Некоторые, правда, приносят с собой и другие продукты, например, колбасы, мясо или даже вино. Однако во многих храмах такие пасхальные блюда не приветствуются. Отправляясь в церковь с корзиной, нужно позаботиться о том, чтобы край полотенца оставался свободным, чтобы после того, как блюда осветят, им можно было накрыть продукты.

Страстная пятница - это еще и день всепрощения. Нужно помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре, попросить прощения у тех, перед кем виноваты. Можно раздать милостыню или помочь малообеспеченным, отнеся ненужные вещи в храм или в приют. Светлый праздник Пасхи нужно встречать со светлой душой.

Именины

1 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс.

Народные приметы

Погода резко меняется - жди засушливого лета.

Скот пьет много воды - к хорошему урожая летом.

Увидел одну звезду на чистом небосклоне - это к удаче.

Если дождь пошел - значит, погода сильно изменится в ближайшие дни.

Если в первый день мая тепло, жди в конце месяца похолодание.

Если лес опушено перед тем, как кукушка начинает ковать, стоит ожидать урожайного года.

Черемуха зазеленела - время сажать ранний картофель.