Ілон Маск не постраждає від мита на авто у 25%: Tesla менше залежить від імпорту

Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.