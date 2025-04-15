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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19409 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134031 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125264 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126711 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125226 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127828 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192381 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76761 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164012 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4704 перегляди

Tesla масово продають: кількість вживаних авто на продаж у США зросла на тлі дій Маска

У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.

Економіка • 11 квітня, 10:09 • 8800 перегляди

З 1 трлн до 150 млрд: Маск різко знизив цілі DOGE щодо заощаджень у федеральному бюджеті

Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.

Економіка • 11 квітня, 07:18 • 4271 перегляди

Статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день - Bloomberg

Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.

Економіка • 10 квітня, 11:27 • 9866 перегляди

Українці активно купують вживані авто із США, майже третина - Tesla

З початку 2025 року українці придбали майже 9000 вживаних автомобілів з США, 42% з яких – електромобілі. Найпопулярніші моделі: TESLA Model Y, TESLA Model 3 та FORD Escape.

Економіка • 10 квітня, 08:08 • 11913 перегляди

OpenAI подає до суду на Ілона Маска і заявляє про переслідування

OpenAI подала зустрічний позов проти Ілона Маска, звинувачуючи його в незаконних діях та спробах поглинання компанії за 97,4 мільярда доларів. Компанія заявляє про шкоду від дій Маска.

Новини Світу • 10 квітня, 06:40 • 10520 перегляди

“Хлопці є хлопці”: у Білому домі відреагували на висловлювання Маска на адресу торгового радника США

Ілон Маск знову розкритикував радника Білого дому Пітера Наварро, назвавши його невігласом через заяви про виробництво Tesla. Білий дім дозволив "спаринг", визнаючи різні погляди.

Новини Світу • 8 квітня, 18:49 • 9065 перегляди

Ціни на вживані Tesla в США і Британії падають швидше, ніж раніше – FT

Ціни на вживані Tesla у США впали на 7% у річному вимірі в березні, у Великій Британії падіння склало 15%. Зниження відбувається на фоні підозр щодо шкоди бренду через дії Трампа.

Економіка • 8 квітня, 14:24 • 15336 перегляди

DOGE Маска дозволили доступ до конфіденційних даних американців: суд у США призупинив заборону

Апеляційний суд відклав дію судової заборони, яка обмежувала доступ Ілона Маска до особистих даних американців у різних відомствах. Усні доводи будуть заслухані 5 травня.

Новини Світу • 8 квітня, 09:10 • 8645 перегляди

Bloomberg: статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів уперше з 2024 року

Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.

Новини Світу • 8 квітня, 08:15 • 11253 перегляди

Трамп непохитний у питанні мит: прагне "змінити тканину" США

Трамп не відмовиться від тарифного плану, шукаючи способи заспокоїти партнерів. Союзники б’ють на сполох через можливі наслідки для економіки та цін.

Новини Світу • 8 квітня, 07:07 • 5576 перегляди

Mercedes-Benz в повідомив про уповільнення темпів продажів: з чим це пов’язано

Продажі Mercedes-Benz впали на 7% у першому кварталі 2024 року, через зменшення продажів фургонів на 21%. Падіння продажів електромобілів склало 14%.

Новини Світу • 7 квітня, 16:10 • 13953 перегляди

Маск демонструє ознаки слабкості та страху через коментарі щодо нульових мит: віце-канцлер Німеччини

Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.

Новини Світу • 7 квітня, 14:23 • 11056 перегляди

Буде ще гірше? Ринки США і світу відчувають кризу через дії Трампа

Через мита Трампа та торговельну війну ситуація на ринках погіршується. Акції США падають, а азійські ринки потерпають від найгіршого тижня з часів пандемії.

Економіка • 7 квітня, 14:09 • 10155 перегляди

Акції Tesla впали нижче прогнозу міністра торгівлі США

7 квітня акції Tesla впали на 10%, до $214,80, нижче прогнозу Говарда Лютніка. Загалом, акції впали на 50% від грудневого максимуму через політичні суперечки Ілона Маска.

Економіка • 7 квітня, 12:16 • 10979 перегляди

Протести проти Трампа в Європі: на акції вийшли сотні людей

У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.

Політика • 5 квітня, 21:11 • 10597 перегляди

Найбільші багатії втратили 208 млрд доларів за день через мита Трампа

Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.

Економіка • 4 квітня, 13:47 • 12675 перегляди

Трагічна ДТП у Харкові: загинув водій, важко травмована дитина

У Харкові 3 квітня сталася ДТП: зіткнулися JEEP Cherokee та Renault. 72-річний водій Renault загинув, а хлопчик 12-14 років у важкому стані у лікарні.

Кримінал та НП • 3 квітня, 17:30 • 13296 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Дональд Трамп повідомив, що Ілон Маск найближчим часом піде з посади керівника Департаменту ефективності державного управління. Причиною є розчарування в його непередбачуваності.

Політика • 2 квітня, 17:00 • 109570 перегляди

На Вінничині сталось смертельне ДТП з участю Tesla: поліція повідомила деталі

2 квітня на Вінниччині сталось ДТП: зіткнулись Tesla та Honda. В результаті аварії загинув 51-річний пасажир Honda, водіїв з травмами госпіталізовано.

Кримінал та НП • 2 квітня, 15:27 • 15789 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32746 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області близько 30 разів, поранивши трьох людей, серед яких 14-річний хлопчик. Пошкоджено будинки, авто та лінії електропередач.

Війна • 1 квітня, 16:13 • 40488 перегляди

Ілон Маск відвідав ЦРУ: що обговорювалося

Ілон Маск, куратор Департаменту ефективності уряду США, відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів. Обговорювалося, як ЦРУ може стати більш ефективним, не ставлячи під загрозу національну безпеку.

Новини Світу • 1 квітня, 07:24 • 17448 перегляди

Трамп анонсував завершення роботи Міністерства ефективності уряду через обмежену співпрацю з Маском

Дональд Трамп заявив про припинення діяльності Міністерства ефективності уряду через завершення співпраці з Ілоном Маском, який був залучений на 130 днів. Трамп високо оцінив внесок Маска, але визнав, що відомство скоро припинить існування.

Новини Світу • 1 квітня, 04:55 • 20799 перегляди

Пожежа у Римі: згоріло 17 електромобілів Tesla

У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.

Новини Світу • 31 березня, 21:07 • 8953 перегляди

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

Окупанти обстріляли міста Донеччини 12 разів за добу, зафіксовано понад 3680 обстрілів. Пошкоджено будинки у Покровську, Лимані, Дружківці, є поранений.

Суспільство • 30 березня, 08:40 • 200299 перегляди

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Міський голова Дніпра закликав передати фото знищеної автівки Tesla Ілону Маску, натякаючи на його підтримку росії. У Дніпрі вже 25 постраждалих від атаки, 9 у лікарні.

Війна • 29 березня, 19:57 • 27887 перегляди

Ілон Маск не постраждає від мита на авто у 25%: Tesla менше залежить від імпорту

Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.

Новини Світу • 28 березня, 10:01 • 31700 перегляди

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Американець Ноланд Арбо з паралічем нижче шиї став першим, кому вживили чіп Neuralink. Пристрій перетворює його думки на команди для комп’ютера, виявляючи електричні імпульси мозку.

Новини Світу • 27 березня, 10:19 • 151859 перегляди

США введуть 25% мито на імпортні авто з 2 квітня

Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.

Новини Світу • 26 березня, 22:45 • 17710 перегляди