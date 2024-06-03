Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин Манилу. Там он встретился с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом. Об этом сообщило агентство Associated Press 3 июня, передает УНН.

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По информации источников агентства, Зеленский не смог лично встретиться на полях форума с президентом Филиппин и решил прилететь в Манилу, чтобы лично пригласить Маркоса на мирный саммит.

По информации издания, основная цель поездки-призвать региональных лидеров принять участие в организованном Швейцарией глобальном мирном саммите. Зеленский прибыл в Манилу без предупреждения и под строгой охраной вечером 2 июня после выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре.

Во время встречи двух лидеров, Зеленский заявил, что Украина в этом году откроет посольство в Маниле, пишет Reuters.

Associated Press пишет, что оба лидера критически относились к Китаю на оборонном форуме в Сингапуре, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники обороны и правительства со всего мира, в частности из Вашингтона и Пекина. Переговоры проходили на фоне войн в Газе и Украине, а также растущей напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в Индийско-Тихоокеанском регионе.

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