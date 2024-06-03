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Зеленський прибув до столиці Філіппін

Зеленський прибув до столиці Філіппін

Київ • УНН

 • 24961 перегляди

Зеленський прибув до Маніли, столиці Філіппін, щоб особисто запросити президента Фердинанда Маркоса на мирний саміт і закликати до участі регіональних лідерів, а також оголосити про плани України відкрити посольство в Манілі цього року.

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли. Там він зустрівся з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом. Про це повідомило агентство Associated Press 3 червня, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел агентства, Зеленський не зміг особисто зустрітися на полях форуму із президентом Філіппін і вирішив прилетіти до Маніли, щоб особисто запросити Маркоса на мирний саміт.

За інформацією видання, основна мета поїздки — закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті. Зеленський прибув до Маніли без попередження та під суворою охороною ввечері 2 червня після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Під час зустрічі двох лідерів, Зеленський заявив, що Україна цього року відкриє посольство в Манілі, пише Reuters.

Associated Press пише, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі, на якому були присутні високопосадовці оборони та уряду з усього світу, зокрема з Вашингтона та Пекіна. Переговори проходили на тлі воєн у Газі та Україні, а також зростаючої напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії03.06.24, 00:55 • 20190 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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