Зеленський прибув до столиці Філіппін
Київ • УНН
Зеленський прибув до Маніли, столиці Філіппін, щоб особисто запросити президента Фердинанда Маркоса на мирний саміт і закликати до участі регіональних лідерів, а також оголосити про плани України відкрити посольство в Манілі цього року.
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли. Там він зустрівся з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом. Про це повідомило агентство Associated Press 3 червня, передає УНН.
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За інформацією джерел агентства, Зеленський не зміг особисто зустрітися на полях форуму із президентом Філіппін і вирішив прилетіти до Маніли, щоб особисто запросити Маркоса на мирний саміт.
За інформацією видання, основна мета поїздки — закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті. Зеленський прибув до Маніли без попередження та під суворою охороною ввечері 2 червня після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.
Під час зустрічі двох лідерів, Зеленський заявив, що Україна цього року відкриє посольство в Манілі, пише Reuters.
Associated Press пише, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі, на якому були присутні високопосадовці оборони та уряду з усього світу, зокрема з Вашингтона та Пекіна. Переговори проходили на тлі воєн у Газі та Україні, а також зростаючої напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
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