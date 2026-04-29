Зеленский: потери экспорта рф в нефтепортах местами достигают 43%, есть данные о российских намерениях противодействия на направлении Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил отчет внешней разведки о потерях экспорта рф в портах, которые местами достигают 43%, российских намерениях противодействия на направлении Drone Deal и новых угрозах кремля в Африке, пишет УНН.

Отчет руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского. Зафиксировали обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских дальнобойных санкций, а именно: порт Приморск – минус 13% погрузки, Новороссийск – минус 38%, Усть-Луга – минус 43%. Считаем, что такие внутренние российские данные могут быть заниженными. В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта - указал Зеленский.

Зеленский получил отчет СБУ о "дальнобойных санкциях" в отношении рф на более чем 1500 км и анонсировал увеличение дальности

"Второе – получили российские документы, определяющие направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals. Политическое руководство россии уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено россией как внешнеполитический приоритет", - отметил Президент.

По его данным, "особые усилия россии в этом контексте будут направлены на противодействие нашему сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Заливе".

Зеленский раскрыл суть Drone Deal - ожидается не менее 10 контрактов на экспорт оружия

"Третий аспект – российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличены дополнительно на 8 тысяч человек, и Россия пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки. По нашей оценке, расширение такой милитарной активности россии может неизбежно привести, к сожалению, к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира", - указал Глава государства.

"Важно совместно этому противодействовать – будем координироваться с партнерами. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

российский «Африканский корпус» заявил о выводе войск с севера Мали