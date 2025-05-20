Зеленский поблагодарил премьер-министра Норвегии за финансовую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Украинский лидер поблагодарил норвежскую сторону за финансовую помощь нашему государству и добавил, что в этом году будет предоставлено еще восемь миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Рассказал о нашей встрече с Кронпринцем Хоконом и министром энергетики Норвегии. Хороший был разговор, мы получили важный сигнал от правительства о поддержке - сообщил президент.

Во время разговора стороны обсудили много важных вопросов двустороннего сотрудничества. Сотрудничества между двумя государствами.

Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Почти 8 миллиардов долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения - рассказал Зеленский.

Также Зеленский поделился с премьер-министром Норвегии деталями вчерашнего разговора с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Для нас важно, чтобы все партнеры имели необходимую информацию и полное понимание ситуации. Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и длительного мира. Очень ценим все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей наконец прекратились - подытожил Зеленский.

Дополнение

Наследный принц Норвегии Хокон прибыл в Киев с официальным визитом. Это первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину с момента полномасштабного вторжения рф.

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что Норвегия завершит поставку самолетов F-16 Украине в течение 2025 года.