Зеленський подякував прем'єр-міністру Норвегії за фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував норвезькій стороні за фінансову допомогу нашій державі і додав, що цього року буде надано ще вісім мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Говорив із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Розповів про нашу зустріч із Кронпринцом Хоконом і міністром енергетики Норвегії. Хороша була розмова, ми отримали важливий сигнал від уряду про підтримку - повідомив президент.

Під час розмови сторони обговорили багато важливих питань двосторонньої співпраці. Співпраці між двома державами.

Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 мільярдів доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції - розповів Зеленський.

Також Зеленський поділився з прем’єр-міністром Норвегії деталями вчорашньої розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися - підсумував Зеленський.

Доповнення

Наслідний принц Норвегії Хокон прибув до Києва з офіційним візитом. Це перший візит представника королівської родини Норвегії до України з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Норвегія завершить поставку літаків F-16 Україні протягом 2025 року.