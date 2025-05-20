Зеленський подякував прем'єр-міністру Норвегії за фінансову підтримку України
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили двосторонню співпрацю та можливість збільшення фінансування на виробництво дронів.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Український лідер подякував норвезькій стороні за фінансову допомогу нашій державі і додав, що цього року буде надано ще вісім мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.
Деталі
Говорив із Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Розповів про нашу зустріч із Кронпринцом Хоконом і міністром енергетики Норвегії. Хороша була розмова, ми отримали важливий сигнал від уряду про підтримку
Під час розмови сторони обговорили багато важливих питань двосторонньої співпраці. Співпраці між двома державами.
Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 мільярдів доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції
Також Зеленський поділився з прем’єр-міністром Норвегії деталями вчорашньої розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися
Доповнення
Наслідний принц Норвегії Хокон прибув до Києва з офіційним візитом. Це перший візит представника королівської родини Норвегії до України з моменту повномасштабного вторгнення рф.
Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Норвегія завершить поставку літаків F-16 Україні протягом 2025 року.