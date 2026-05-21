Зеленский назвал удар по Сызранскому НПЗ дальнобойной санкцией против российской нефтепереработки
Киев • УНН
Зеленский поблагодарил воинов за точный удар по Сызранскому НПЗ в 800 км от границы. Это очередная дальнобойная санкция против нефтепереработки России.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение Сызранского НПЗ более чем в 800 километрах от границы, указав, что это еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и "продолжаем это направление", пишет УНН.
Еще одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и продолжаем это направление. В этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы – более 800 километров. Спасибо воинам Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за меткость. Слава Украине!
