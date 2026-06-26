Заместителя директора ГП задержали в Днепре при попытке "подкупить" сотрудника СБУ
Киев • УНН
Чиновник предлагал сотруднику СБУ 50 тысяч долларов, чтобы избежать ответственности за хищение имущества. Его задержали на АЗС во время передачи денег.
Правоохранители в Днепре задержали должностное лицо госпредприятия, которое пыталось «подкупить» сотрудника Службы безопасности, чтобы избежать тюрьмы, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.
Главное управление внутренней безопасности СБУ и сотрудники ГБР задержали заместителя директора одного из госпредприятий на Днепропетровщине, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины. Фигурант предлагал должностному лицу СБУ 50 тысяч долларов США, чтобы избежать уголовной ответственности
Чтобы предложить взятку сотруднику Службы безопасности, который расследует дело о хищении государственного имущества компании в предприватизационный период, фигурант, как сообщается, «привлек своего знакомого, который должен был «договориться» с украинским спецслужбистом».
О полученном «предложении» подполковник СБУ немедленно доложил своему руководству. Это позволило своевременно задокументировать преступные действия фигуранта, отметили в спецслужбе.
«В дальнейшем правоохранители задержали должностное лицо госкомпании на одной из АЗС Днепра «на горячем» во время попытки передачи неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанному, как указано, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные меры проводились при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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