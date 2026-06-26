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Заместителя директора ГП задержали в Днепре при попытке "подкупить" сотрудника СБУ

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Чиновник предлагал сотруднику СБУ 50 тысяч долларов, чтобы избежать ответственности за хищение имущества. Его задержали на АЗС во время передачи денег.

Заместителя директора ГП задержали в Днепре при попытке "подкупить" сотрудника СБУ

Правоохранители в Днепре задержали должностное лицо госпредприятия, которое пыталось «подкупить» сотрудника Службы безопасности, чтобы избежать тюрьмы, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Главное управление внутренней безопасности СБУ и сотрудники ГБР задержали заместителя директора одного из госпредприятий на Днепропетровщине, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины. Фигурант предлагал должностному лицу СБУ 50 тысяч долларов США, чтобы избежать уголовной ответственности

- сообщили в СБУ.

Чтобы предложить взятку сотруднику Службы безопасности, который расследует дело о хищении государственного имущества компании в предприватизационный период, фигурант, как сообщается, «привлек своего знакомого, который должен был «договориться» с украинским спецслужбистом».

О полученном «предложении» подполковник СБУ немедленно доложил своему руководству. Это позволило своевременно задокументировать преступные действия фигуранта, отметили в спецслужбе.

«В дальнейшем правоохранители задержали должностное лицо госкомпании на одной из АЗС Днепра «на горячем» во время попытки передачи неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному, как указано, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводились при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Требовал 150 тыс. долларов за возвращение изъятых миллионов - сотруднику СБУ объявлено подозрение16.06.26, 18:35 • 4584 просмотра

Юлия Шрамко

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