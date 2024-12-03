Заблокирован парламент и столкновения в Сеуле: что происходит в Южной Корее после объявления "военного положения"

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране. По его словам, он делает это для "уничтожения про-северокорейских сил и поддержания конституционного порядка". В Сеуле уже произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. УНН рассказывает о ситуации в Южной Корее.

детали

Лидер правящей партии "Сила народа" Хан Джон Хун выразил свою позицию, назвав введение чрезвычайного положения ошибкой и пообещал отменить его вместе с народом. В то же время лидер оппозиционной Демократической партии ли Джемен подчеркнул, что военное положение является антиконституционным и противоречит интересам общества. Он призвал депутатов собраться в парламенте, однако здание уже заблокировали.

Возле парламента сразу собрались люди. В Сеуле также замечена военная техника и вертолеты.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает контакт с правительством Южной Кореи и "внимательно следит за ситуацией".

Журналисты Yonhap сообщают, что сейчас под стенами местного парламента происходят столкновения полиции и митингующих. В здание законодательного органа страны никого не впускают.

о чем говорится в тексте указа о военном положении

В тексте говорится, что согласно новым правилам, запрещаются любые действия, направленные на отрицание или попытки свергнуть Либерально-демократическую систему, а также распространение фейковых новостей, манипуляций общественным мнением и лживой пропаганды.

Все средства массовой информации подпадают под контроль военного командования в условиях военного положения.

Забастовки, митинги и увольнение также запрещены, что может привести к социальному хаосу. Все медицинские работники, включая стажеров, которые участвовали в забастовках или покинули медицинскую сферу, обязаны вернуться на свои рабочие места в течение 48 часов и выполнять свои обязанности добросовестно. Те, кто нарушит это правило, будут наказаны в соответствии с законами военного положения.

Обычным гражданам, помимо антигосударственных сил, будут приняты минимальные меры для ограничения неудобств в их повседневной жизни. Нарушители этих правил могут быть арестованы, задержаны и обысканы без ордера в соответствии с положениями закона о военном положении, а также будут привлечены к ответственности, включая возможные штрафы.

причины политического кризиса в Южной Корее

По данным ВВС, на парламентских выборах, состоявшихся в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальной ассамблее получила Демократическая партия.

В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" получила на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су подал в отставку.

СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум по доверию президенту Юн Сок Йоли, которому остается еще три года пребывания у власти.

Корреспондент ВВС в Сеуле Джейк Квон напоминает, что после проигранных его партией парламентских выборов президент не смог принять нужные ему законы, зато ему пришлось отчаянно накладывать вето на любые законы, которые принимает оппозиция.

На этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, однако на него Юн Сок Эль наложить вето не может.