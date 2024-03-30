За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 72 боевых столкновений. рф нанесла 38 ракетных и 75 авиационных ударов. Совершено 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 72 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 38 ракетных и 75 авиационных ударов, а также осуществили 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому авиационные удары подверглись населенные пункты различных областей Украины, в частности: Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Запорожская области. Также под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов нескольких областей государства, в частности: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: враг наступательных действий не вел.

Лиманский: Силы обороны отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Защитники отбили 4 атаки россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Украинские военные отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское.

Новопавловский: рф 25 раз пыталась прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: ВСУ отбили 4 атаки вражеских войск в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты 3 раза пытались прорвать оборону ВСУ,

Добавим

Авиация Сил обороны ударила по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Подразделениями ракетных войск были нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству противника.

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