За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов

За сутки произошло 85 боевых столкновений. рф нанесла 17 ракетных и 83 авиационных удара. Совершено 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 17 ракетных и 83 авиационных удара, а также осуществили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому авиационные удары произошли в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем.

Что касается ситуации на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: враг штурмовых действий не вел

Лиманский: Силы обороны отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: ВСУ отбили 7 атак россиян в Донецкой области.

Авдеевский: Защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское.

Новопавловский: враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы обороны отбили 5 атак противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: оккупанты совершили 2 безуспешных штурма позиций.

Добавим

Авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 11 районах сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Подразделениями ракетных войск было поражено 4 радиолокационные станции, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 4 средства противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство противника.

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