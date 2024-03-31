Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

На военном складе боеприпасов вблизи Джакарты, Индонезия, вспыхнул пожар, повлекший серию взрывов. О жертвах и пострадавших не сообщается.