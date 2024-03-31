Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой
Киев • УНН
Пуски ракет с российских самолетов Ту-95МС вызвали воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины.
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с самолетов Ту-95МС. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"31 марта 2024, 01:15 • 18796 просмотров
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Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой
Пуски ракет с российских самолетов Ту-95МС вызвали воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины.
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Группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС поднялась в воздух с аэродрома "Оленя", вероятно, для выполнения боевой задачи, запуск ракет ожидается между 3-4 часами утра, которые могут достичь воздушного пространства Украины около 4:30-5:30 утра.
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