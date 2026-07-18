За сутки на фронте произошло 69 атак - Генштаб сообщил о боях на восьми направлениях

С начала суток 18 июля на фронте зафиксировано 69 российских атак на позиции Сил обороны. российские войска обстреляли населенные пункты Товстодубово, Сопич, Нововасильевка, Нескучное, Хлебороб, Бачевск, Искрисковщина, Коренек, Бессаловка, Лужки, Ястребщина, Малушино в Сумской области, а также населенный пункт Хриновка в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с врагом, пять из которых продолжаются. Оккупанты совершили 17 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в сторону Избицкого, Хатнего и в районе Старицы и Прилепки.

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Лимана и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны отражали 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Резниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районе Новомаркового.

На Константиновском направлении наши защитники отражали 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону населенного пункта Кучерев Яр. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожнее, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону Кучерева Яра.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в сторону Горького.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Напомним

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели зачистку в Константиновке Донецкой области и подняли украинский флаг.