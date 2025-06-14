За сутки на фронте 225 боевых столкновений: карты Генштаба

В течение суток 13 июня на фронте произошло 225 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 66 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 129 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 5174 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2800 дронов-камикадзе - доложили в Генштабе.

Там уточнили, что авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Могрица, Хотинь, Писаревка Сумской области; Скорики, Гороховатка, Басово Харьковской области; Долгая Балка, Иванополье, Полтавка, Новопавловка, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Зализничное, Белогорье, Равнополье, Новоандреевка, Степногорск, Плавни, Приморское Запорожской области; Новоалександровка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и три артиллерийских средства российских захватчиков. - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Киндрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка.

На Северском направлении наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Горехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Одрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Нестерянки - получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 35 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 235 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 79 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 107 единиц автомобильной техники.

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