Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Физические и юридические лица, после введения санкций в отношении них, лишаются всего - их перестают обслуживать банки, они не могут распоряжаться своим имуществом. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал юрист Сергей Лысенко.

Ранее УНН сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, а также их агрохолдинга GNT Group и подконтрольных им компаний, если получит соответствующие предложения, в частности от СБУ.

Такие лица или компании лишаются всего. Если против компании введены санкции - даже банки перестают их обслуживать. А если компания не имеет счета - ей нет смысла существовать. А даже счета, которые существовали, они просто замораживаются и банк перестает общаться с такими компаниями. Все, бизнеса нет, - подчеркнул Лысенко.

Также, по его словам, банки перестают обслуживать и физических лиц, в отношении которых вводятся санкции.

Из личного опыта расскажу. Лицо, в отношении которого вводили санкции, является полной моей тезкой. И банк периодически не пропускает мои платежи, бывает по два дня проверяют меня не введены ли в отношении меня санкции. У меня есть клиенты и друзья, в отношении которых введены санкции, так они не способны платить за квартплату, если у них нет наличных. И даже если есть - у них не могут не принять платеж даже за квартплату, - рассказал Лысенко.

В то же время, по его словам, после введения ограничительных мер запрещены любые операции с имуществом - оно зависает в воздухе. "Человек им пользоваться не может, и никто другой не может - они владельцы, но владельцы воздуха", - пояснил Лысенко.

Напомним

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд, незаметные компании, входящие в состав или ведущие отношения с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой Россия решила широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, которая попала под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Кроме того, компании, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.