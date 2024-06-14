Юрист розповів, що відбувається з фізичними та юридичними особами після введення санкцій щодо них

Фізичні та юридичні особи, після введення санкцій щодо них, позбавляються всього – їх перестають обслуговувати банки, вони не можуть розпоряджатися своїм майном. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів юрист Сергій Лисенко.

Раніше УНН повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони готова розглянути питання введення санкцій щодо одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, а також їх агрохолдингу GNT Group та підконтрольних їм компаній, якщо отримає відповідні пропозиції, зокрема від СБУ.

Такі особи чи компанії позбавляються всього. Якщо проти компанії запроваджено санкції – навіть банки перестають їх обслуговувати. А якщо компанія не має рахунку – їй немає сенсу існувати. А навіть рахунки, що існували, вони просто заморожуються і банк перестає спілкуватися з такими компаніями. Все, бізнесу немає, - наголосив Лисенко.

Також, за його словами, банки перестають обслуговувати і фізичних осіб, щодо яких запроваджуються санкції.

З особистого досвіду розповім. Особа, щодо якої вводили санкції, є повною моєю тезкою. І банк періодично не пропускає мої платежі, буває по два дні перевіряють мене чи не введено щодо мене санкції. У мене є клієнти та друзі, щодо яких ведені санкції, так вони не здатні платити за квартплату, якщо у них немає готівки. І навіть якщо є – у них не можуть не прийняти платіж навіть за квартплату, - розповів Лисенко.

Водночас за його словами, після введення обмежувальних заходів заборонено будь-які операції з майна - воно зависає у повітрі. "Людина ним користуватися не може, і ніхто інший не може – вони власники, але власники повітря", – пояснив Лисенко.

Нагадаємо

Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд, непомітні компанії, що входять до складу чи провідні відносини з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозе та Науменко компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, яка потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.

Крім того, компанії, що входять до структури GNT Group, активно працювали із підсанкціонним контрабандистом Вадимом Альперіним.