Европарламент завтра примет резолюцию, призывающую Россию освободить 31 украица - журналист

"Европарламент завтра примет резолюцию, призывающую Россию освободить 31 украица, включая Николая Семена", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, 13 марта Европейский Союз продлил санкции, введенные из-за действий, которые угрожали территориальной целостности и суверенитету Украины.

the EP will tomorrow pass a resolution calling for #Russia to release 31 citizens of #Ukraine, including @RFERL's Mykola Semena. #Crimea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 марта 2017 г.