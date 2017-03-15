Європарламент завтра прийме резолюцію, яка закликає Росію звільнити 31 українця - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Європейський парламент завтра прийме резолюцію із закликом до Росії звільнити 31 українця. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Європарламент завтра прийме резолюцію, яка закликає Росію звільнити 31 українця, включаючи Миколу Семену”, — написав Р.Йозвяк.
Нагадаємо, 13 березня Європейський Союз продовжив санкції, введені через дії, що загрожували територіальній цілісності і суверенітету України.
the EP will tomorrow pass a resolution calling for #Russia to release 31 citizens of #Ukraine, including @RFERL 's Mykola Semena. #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 марта 2017 г.