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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа могу отправить 100 тысяч военных в Украину после прекращения огня - Reuters

Европа могу отправить 100 тысяч военных в Украину после прекращения огня - Reuters

Киев  •  УНН

 • 11892 просмотра

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Европейские страны обсуждают возможность размещения до 100 тысяч военных в Украине после прекращения огня или мирного соглашения. Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания могут составить основу коалиции.

Европейские страны обсуждают возможность отправки до 100 тысяч военных в Украину. Предложение рассмотрят в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН

Детали

Переговоры, ведущиеся под руководством президента Франции Эммануэля Макрона, находятся на ранней стадии, но они уже выявили разногласия по поводу возможных целей и мандата такой миссии и даже по поводу того, насколько целесообразно поднимать этот вопрос сейчас.

Некоторые чиновники все же рассматривают возможность предоставления европейскими странами гарантий безопасности Украине, в частности посредством отправки десятков тысяч солдат в Украину. Однако на переговорах с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря Трамп отверг участие американских войск в обеспечении прекращения огня и настаивал на том, что европейцам придется играть эту роль самостоятельно, сообщили Reuters два источника. 

Это может означать развертывание европейских сил в Украине, независимо от того, получит ли Киев гарантии безопасности через вступление в НАТО - как он надеется - или через двусторонние соглашения.

«Даже если бы была гарантия безопасности от НАТО, откуда бы взялся импульс на местах? Он был бы европейским, поэтому наши армейские начальники уже готовят планы, которые европейские лидеры могли бы рассмотреть в будущем», - сказал высокопоставленный чиновник из Европы.

Силы сдерживания могут быть сформированы коалицией из пяти-восьми стран, сказал украинский чиновник. В частности, крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могли бы составить основную часть сил.

Аналитики и официальные лица дают разные оценки численности таких сил, подчеркивая, что многое будет зависеть от их конкретной миссии. Некоторые аналитики считают, что целесообразно создать около 40 000 военнослужащих.

По словам Франца-Штефана Гади, австрийского военного специалиста по планированию, который сейчас работает в Международном институте стратегических исследований, при схеме ротации, когда подразделения готовятся к развертыванию и восстанавливаются после развертывания, в миссии может быть задействовано около 100 000 военнослужащих в каждый момент времени.

«Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные войска», - сказал он.

Один из европейских чиновников по вопросам безопасности, выступая на условиях анонимности, также сказал, что может потребоваться до 100 000 военнослужащих.

По словам Гади, такие силы могут быть сформированы, если некоторые европейские страны сократят другие миссии, например, по поддержанию мира на Балканах.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не рассматривает возможность отправки своих войск и вместе с президентом Зеленским планирует обсудить пути объединения Запада для поддержки Украины. 

Министр обороны Германии Борис Писториус указал, что Берлин, вероятнее всего, сыграет свою роль в обеспечении прекращения огня, но пока что слишком рано говорить о том, какие силы потребуются.

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются10 дек. 2024, 14:12 • 125872 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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