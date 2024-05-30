Евро-2026 по футзалу: мужская сборная Украины получила соперников в основном раунде отбора

Соперниками мужской сборной Украины по футзалу в квалификации на Евро-2026 станет Румыния, Германия и Кипр. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Детали

Украина попала в четвертую, самую рейтинговую корзину команд перед жеребьевкой отбора на чемпионат Европы-2026.

Если нашей команде удастся получить первую строчку в квартете - мы получим прямую путевку в Литву и Латвию, где состоится Чемпионат Европы 2026 - заявили в Ассоциации футзала Украины.

Если же выйти напрямую не получится, нужно будет войти в восьмерку лучших команд, занявших вторую строчку. Затем будет сыгран плей-офф, после чего только 4 лучшие национальные команды получат пропуск на Евро.

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Отмечается, что хозяева турнира - Латвия и Литва - получают путевки на Евро-2026 автоматически. Некоторые команды стартовали в предварительном раунде, другие-сразу в основном.

Евро-2026 по футзалу. Календарь

Основной раунд: 9-18 декабря 2024 г., 27 января — 5 февраля 2025 г., 3-12 марта 2025 г., 7-16 апреля 2025 г.

Жеребьевка плей-офф: 15 мая 2025 года.

Плей-офф: 15-24 сентября 2025 г.

Финальная стадия: в период с 18 января по 8 февраля 2026 года.

Напомним

Украинский стрелок Максим Городинец завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе и завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.