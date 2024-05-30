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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Евро-2026 по футзалу: мужская сборная Украины получила соперников в основном раунде отбора
Мужская сборная Украины по футзалу сыграет против Румынии, Германии и Кипра в отборочном цикле к евро-2026, а лучшая команда из группы получит прямое попадание в финальный турнир в Литве и Латвии.
Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16
Министр иностранных дел Дании Ларс Льоке Расмуссен заявил, что Украина имеет право самообороняться, и датское оружие можно использовать для самообороны, а в международном праве также есть право иметь возможность атаковать территорию нападающей стороны, и здесь речь не идет о наступательных нападениях.
Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин
Украинские военнослужащие успешно отражают попытки российских войск продвинуться в Тернах и Серебрянском лесу, вступая в ожесточенные бои и улучшая свои тактические позиции.
Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака
Принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно был диагностирован рак, пропустит мероприятие Colonel's Review 8 июня в Лондоне, где она обычно принимает парад в качестве полковника ирландской гвардии.
На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб
На Покровском направлении противник 12 раз пытался улучшить свои тактические позиции, в районе села Новоалександровка Донецкой области продолжаются интенсивные бои.
Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank
Пользователи monobank жалуются не могут получить доступ к приложению и совершать транзакции из-за сбоя в работе.
россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно
Российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты Ка-52 ракетами большой дальности, такими как Х-35, Х-38 и Х-39, хотя они, вероятно, все еще находятся на стадии испытаний.
Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"
Благотворительная биржа "ДоброДій" вновь вошла в престижный рейтинг" ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины" за свою прозрачность, открытость и нацеленность на общественное благо.
Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid
Объединенные Арабские Эмираты являются основным пунктом назначения африканского золота, большая часть которого переправляется нелегально.
В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины
Новое предприятие, которое построили менее чем за год, сосредоточено на снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали ключевыми в военных действиях в Украине.