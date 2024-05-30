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Євро-2026 із футзалу: чоловіча збірна України отримала суперників в основному раунді відбору

Євро-2026 із футзалу: чоловіча збірна України отримала суперників в основному раунді відбору

Київ • УНН

 • 19284 перегляди

Чоловіча збірна України з футзалу зіграє проти Румунії, Німеччини та Кіпру у відбірковому циклі до Євро-2026, а найкраща команда з групи отримає пряме потрапляння до фінального турніру в Литві та Латвії.

Суперниками чоловічої збірної України з футзалу у кваліфікації на Євро-2026 стане Румунія, Німеччина та Кіпр. Про це пише УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Деталі 

Україна потрапила до четвертого, найрейтинговішого кошика команд перед жеребкуванням відбору на чемпіонат Європи-2026.

Якщо нашій команді вдасться здобути першу сходинку в квартеті - ми отримаємо пряму путівку в Литву та Латвію, де й відбудеться Чемпіонат Європи 2026

- заявили в Асоціації футзалу України.

Якщо ж вийти напряму не вийде, потрібно буде увійти у вісімку кращих команд, які посіли другу сходинку. Тоді буде зіграний плей-офф, після чого лише 4 найкращих національних команди отримають пропуск на ЄВРО.

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Паралімпіада-2024: Україна офіційно підтвердила участь у змаганнях в Парижі 24.05.24, 13:55 • 15080 переглядiв

Зазначається, що господарі турніру - Латвія та Литва - отримують путівки на Євро-2026 автоматично. Деякі команди стартували в попередньому раунді, інші — одразу в основному.

Євро-2026 із футзалу. Календар

Основний раунд: 9—18 грудня 2024 року, 27 січня — 5 лютого 2025 року, 3—12 березня 2025 року, 7—16 квітня 2025 року.

Жеребкування плей-оф: 15 травня 2025 року.

Плей-оф: 15—24 вересня 2025 року.

Фінальна стадія: у період із 18 січня до 8 лютого 2026 року.

Нагадаємо

Український стрілець Максим Городинець завоював "золото" на чемпіонаті Європи зі стрільби і завоював олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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