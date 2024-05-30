Євро-2026 із футзалу: чоловіча збірна України отримала суперників в основному раунді відбору
Київ • УНН
Чоловіча збірна України з футзалу зіграє проти Румунії, Німеччини та Кіпру у відбірковому циклі до Євро-2026, а найкраща команда з групи отримає пряме потрапляння до фінального турніру в Литві та Латвії.
Суперниками чоловічої збірної України з футзалу у кваліфікації на Євро-2026 стане Румунія, Німеччина та Кіпр. Про це пише УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Деталі
Україна потрапила до четвертого, найрейтинговішого кошика команд перед жеребкуванням відбору на чемпіонат Європи-2026.
Якщо нашій команді вдасться здобути першу сходинку в квартеті - ми отримаємо пряму путівку в Литву та Латвію, де й відбудеться Чемпіонат Європи 2026
Якщо ж вийти напряму не вийде, потрібно буде увійти у вісімку кращих команд, які посіли другу сходинку. Тоді буде зіграний плей-офф, після чого лише 4 найкращих національних команди отримають пропуск на ЄВРО.
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Зазначається, що господарі турніру - Латвія та Литва - отримують путівки на Євро-2026 автоматично. Деякі команди стартували в попередньому раунді, інші — одразу в основному.
Євро-2026 із футзалу. Календар
Основний раунд: 9—18 грудня 2024 року, 27 січня — 5 лютого 2025 року, 3—12 березня 2025 року, 7—16 квітня 2025 року.
Жеребкування плей-оф: 15 травня 2025 року.
Плей-оф: 15—24 вересня 2025 року.
Фінальна стадія: у період із 18 січня до 8 лютого 2026 року.
Нагадаємо
Український стрілець Максим Городинець завоював "золото" на чемпіонаті Європи зі стрільби і завоював олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.