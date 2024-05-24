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Паралімпіада-2024: Україна офіційно підтвердила участь у змаганнях в Парижі

Паралімпіада-2024: Україна офіційно підтвердила участь у змаганнях в Парижі

Київ • УНН

 • 15080 перегляди

Щонайменше 113 українських спортсменів виступатимуть на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі, незважаючи на рішення допустити до змагань «нейтральних» спортсменів з росії та білорусі.

Збірна України офіційно підтвердила участь у Паралімпійських Іграх-2024 в Парижі. Наразі 113 українських спортсменів відібрались на Паралімпійські ігри. про це заявив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає Суспільне, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що попри рішення допустити до змагань "нейтральних" спортсменів з росії та білорусі, збірна України візьме участь у Паралімпіаді-2024 в Парижі.

Сумарно у НКСІУ очікують на участь 207 паралімпійців з України на Іграх-2024.

З 22 видів спорту, що будуть на Паралімпійських іграх, Україна братиме участь у 17. Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок

- розповів Сушкевич. 

Водночас за його словами, ліцензійний процес ще триває і Україна бореться за можливість представництва ще у чотирьох видах спорту. 

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за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес

- пояснив президент Національного комітету спорту інвалідів України.

Доповнення

Паралімпіада-2024 розпочнеться з церемонії відкриття 28 серпня.

Відомо, що до змагань допущені спортсмени з рф та білорусі в нейтральному статусі. Нагороди, здобуті нейтральними спортсменами з російськими та білоруськими паспортами, не будуть враховані до медального заліку змагань

Нагадаємо

Сьогодні українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Франції, тож у змаганнях візьмуть участь 99 спортсменів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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