Паралимпиада-2024: Украина официально подтвердила участие в соревнованиях в Париже

Сборная Украины официально подтвердила участие в Паралимпийских Играх-2024 в Париже. Сейчас 113 украинских спортсменов отобрались на Паралимпийские игры. об этом заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на решение допустить к соревнованиям "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси, сборная Украины примет участие в Паралимпиаде-2024 в Париже.

Суммарно в НКСИУ ожидают участия 207 паралимпийцев из Украины на Играх-2024.

Из 22 видов спорта, которые будут на Паралимпийских играх, Украина будет участвовать в 17. Если говорить о текущем варианте ситуации, то у нас есть 98 лицензий в 13 видах спорта. В количественном составе это 113 спортсменов: 83 мужчины и 30 женщин - рассказал Сушкевич.

В то же время по его словам, лицензионный процесс еще продолжается и Украина борется за возможность представительства еще в четырех видах спорта.

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за некоторые лицензии будет борьба вплоть до середины июля, за месяц от Паралимпийских игр закончится мировой квалификационный процесс - объяснил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Дополнение

Паралимпиада-2024 начнется с церемонии открытия 28 августа.

Известно, что к соревнованиям допущены спортсмены из рф и белоруссии в нейтральном статусе. Награды, полученные нейтральными спортсменами с российскими и белорусскими паспортами, не будут учтены в медальном зачете соревнований

Напомним

Сегодня украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх во Франции, поэтому в соревнованиях примут участие 99 спортсменов.