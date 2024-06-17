В понедельник, 17 июня, Европейский Союз продлил срок действия санкций против РФ, которые введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Детали

Совет принял (решение - ред.) продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2025 года - говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры, которые сейчас действуют, были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

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Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подлежит ограничениям со стороны ЕС.

ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права - подытожили в Совете ЕС.

Напомним

США ввели новые масштабные санкции против более 300 российских физических и юридических лиц. В частности, в список попали оборонные компании и китайские фирмы, которые поставляют товары для поддержки войны России в Украине.