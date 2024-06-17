ЄС ще на рік продовжив санкції проти рф за окупацію Криму
Київ • УНН
Європейський Союз продовжив санкції проти рф, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя, до 23 червня 2025 року.
У понеділок, 17 червня, Європейський Союз продовжив термін дії санкцій проти рф, які запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Ради Європи.
Деталі
Рада ухвалила (рішення - ред.) продовжити санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, до 23 червня 2025 року
Обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.
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Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.
ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права
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