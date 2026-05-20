ЕС согласовал продление санкций против рф за нарушение прав человека

Послы Европейского Союза согласовали продление на год санкций против РФ за нарушение прав человека. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, передает УНН.

"Европейские послы только что продлили на год действие санкций в отношении около 70 человек из России, ответственных за нарушения прав человека во всем мире", - написал Йозвяк.

Он также добавил, что послы ЕС согласились расширить сферу действия санкций против Ирана, чтобы иметь возможность направлять их против лиц и организаций, ответственных за препятствование свободе судоходства.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против иранской обменной конторы и судов "теневого флота".