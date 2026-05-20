ЕС согласовал продление санкций против рф за нарушение прав человека
Киев • УНН
ЕС продлил на год санкции против 70 россиян за нарушение прав человека. Также согласовано расширение ограничений против Ирана из-за угроз судоходству.
Послы Европейского Союза согласовали продление на год санкций против РФ за нарушение прав человека. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, передает УНН.
Детали
"Европейские послы только что продлили на год действие санкций в отношении около 70 человек из России, ответственных за нарушения прав человека во всем мире", - написал Йозвяк.
Он также добавил, что послы ЕС согласились расширить сферу действия санкций против Ирана, чтобы иметь возможность направлять их против лиц и организаций, ответственных за препятствование свободе судоходства.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против иранской обменной конторы и судов "теневого флота".