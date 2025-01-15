ЕС готовит санкции против рф без права вето Венгрии и Словакии

В Брюсселе бытует мнение, что страны ЕС достигли "потолка" в плане способности единодушно принимать решения по санкциям. Не все государства-члены согласны с обоснованием санкций. Но недавно стало известно, что в рамках санкций решение будет приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Еврокомиссия рассматривает возможность расширения возможности принятия санкций против рф. Как стало известно корреспонденту RMF24, еврокомиссия впервые намерена предложить принятие некоторых санкций против россии без учета возможного вето Венгрии или Словакии. Об этом, после первых консультаций Еврокомиссии, сообщили дипломаты ЕС.

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ЕС уже ввел пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси в мае 2024 года, но не в рамках пакета санкций.

Сейчас в Брюсселе считают, что страны ЕС достигли "потолка" с точки зрения способности принимать решения по санкциям единогласно. О чем свидетельствуют все более слабые пакеты.

Есть вероятность, что в вопросах удобрений и другой агропродовольственной продукции из России и Беларуси, условия санкций будут принимать квалифицированным большинством, Венгрия или Словакия не будут иметь права вето.

ЕК также рассматривает возможность ударить по российскому "теневому флоту", то есть судам, которые нелегально перевозят российскую нефть.

Кроме внесения большего количества российских судов в черный список (сейчас в него внесены 72 судна из 600 судов теневого флота), рассматриваются также более креативные решения - это, в частности, требование страхования от разлива нефти. Такие решения готовят Дания, Польша и другие страны Балтийского региона.

Напомним,

Цены на нефть Brent и WTI выросли на фоне санкций США в отношении российских танкеров. МЭА предупреждает о возможных перебоях в поставках, а ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть до 2026 года.

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