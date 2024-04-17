Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
latviyaЛатвия
telegramТелеграмма
finlyandiyaФинляндия
daniyaДания
andrii-yermakАндрей Ермак
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128412 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128811 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130933 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111891 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125244 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137340 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137149 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Новости по теме
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

  •  2589 просмотра
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

  •  1928 просмотра
Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

  •  4399 просмотра
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

  •  3196 просмотра
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

  •  5680 просмотра
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

  •  6429 просмотра
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

  •  5202 просмотра
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

  •  8007 просмотра
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

  •  7373 просмотра
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

  •  6803 просмотра

Популярные

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  124680 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

  •  122637 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

  •  121457 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  138190 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

  •  115869 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  173512 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  187345 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  397348 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  432496 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  445968 просмотра

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Ермак провел рабочую встречу, чтобы обсудить основные элементы будущего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, включая сильные стороны существующих соглашений и действия, которые необходимо осуществить после того, как Конгресс США примет решение о предоставлении военной помощи Украине.

Война •   •  2589 просмотра
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Украинские спортсмены получили 67 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в различных видах спорта, включая бокс, борьбу, велоспорт, греблю, гимнастику, легкую атлетику, плавание, стрельбу, современное пятиборье, фехтование и футбол.

спорт •   •  1928 просмотра
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Вражеский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек.

Война •   •  4399 просмотра
Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Вывод российских "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха начался, первый контингент и военная техника покинули район храма Худаванг в Калбаджарском районе, сообщают азербайджанские СМИ.

Новости Мира •   •  3196 просмотра
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

По данным Минздрава, в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.

Война •   •  5680 просмотра
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.

Война •   •  6429 просмотра
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

80% российских платежей в Китай возвращаются в Россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.

Новости Мира •   •  5202 просмотра
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

На фоне массированного ракетного удара по Чернигову, госпожа посол США в Украине в очередной раз заявила, что американская военная помощь Киеву, может спасти жизни многих украинцев.

Война •   •  8007 просмотра
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.

Война •   •  7373 просмотра
Неосвещение последствий трагедии с Каховской ГЭС - это абсолютная неправда: Гуменюк ответила на упреки медийщиков

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов

НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соглашение о создании в Украине мощностей по производству и изготовлению ядерных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов, хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива.

Экономика •   •  6803 просмотра
В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов