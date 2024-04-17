Руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США. Участники обсудили основные элементы будущего документа и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс США примет решение о военной помощи Украине, передает УНН.

Провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки, - написал Ермак в Telegram.

Детали

Он отметил, что на ней присутствовали члены делегации, которые участвуют в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для нашей страны.

Это соглашение должно быть образцовым: учитывать реальные возможности США и лучшие элементы уже подписанных Украиной соглашений по безопасности. Обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти двусторонних соглашений по безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс США примет решение о военной помощи Украине, - рассказал Ермак.

По его словам, с американскими партнерами провели два раунда переговоров по соглашению по безопасности. Участники совещания согласовали действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа.

Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль, - добавил Ермак

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал, что Украина сейчас одновременно проводит переговоры с 10 странами о подписании соглашений по безопасности.



В целом Украина имеет уже девять подписанных соглашений по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.