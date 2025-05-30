Все попытки россиян форсировать реку Волчью – тщетны, Силы обороны не дают ни единого шанса - Лизогуб

россияне регулярно пытаются штурмовать позиции украинских военных на Волчанском направлении, Харьковщина, и напрасно пытаются преодолеть реку Волчья, которую ВСУ держат под полным контролем. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы бригады "Гарт" Игорь Лизогуб, передает УНН.

В общем, на нашем направлении происходит до 10 штурмов в сутки. В основном действует пехота 5-10 человек, малые группы. Предупреждая их продвижение, работают наши огневые средства, артиллерия, минометы, операторы ударных дронов – ситуацию контролируем

Он подчеркнул, что река Волчья является для врага серьезным природным препятствием.

Все попытки противника преодолеть ее тщетны. Логистические пути на направлении контролируют подразделения Сил Обороны Украины, в которых выполняет боевые задачи наша бригада, что исключает возведение на реке переправ, а без переправы осуществить перемещение на другой берег – невозможно