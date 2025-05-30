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Все попытки россиян форсировать реку Волчью – тщетны, Силы обороны не дают ни единого шанса - Лизогуб

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Российские войска до 10 раз в сутки штурмуют позиции ВСУ на Волчанском направлении, но безуспешно пытаются преодолеть реку Волчья. ВСУ контролируют логистику и отбивают попытки переправы.

Все попытки россиян форсировать реку Волчью – тщетны, Силы обороны не дают ни единого шанса - Лизогуб

россияне регулярно пытаются штурмовать позиции украинских военных на Волчанском направлении, Харьковщина, и напрасно пытаются преодолеть реку Волчья, которую ВСУ держат под полным контролем. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы бригады "Гарт" Игорь Лизогуб, передает УНН.

В общем, на нашем направлении происходит до 10 штурмов в сутки. В основном действует пехота 5-10 человек, малые группы. Предупреждая их продвижение, работают наши огневые средства, артиллерия, минометы, операторы ударных дронов – ситуацию контролируем 

– отметил Игорь Лизогуб.

Он подчеркнул, что река Волчья является для врага серьезным природным препятствием.

Все попытки противника преодолеть ее тщетны. Логистические пути на направлении контролируют подразделения Сил Обороны Украины, в которых выполняет боевые задачи наша бригада, что исключает возведение на реке переправ, а без переправы осуществить перемещение на другой берег – невозможно 

– пояснил спикер.

По его словам, россияне иногда пытаются переправляться малыми группами пехоты до 5 человек, используя даже подручные плавсредства.

Но если такая активность наблюдается – ВСУ сразу отрабатывают по россиянам 

– подчеркнул Лизогуб.

российские войска завязли на Осколе: ВСУ не дают врагу навести понтоны, чтобы создать реальную угрозу для Купянска29.05.25, 13:21 • 3098 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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