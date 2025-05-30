Всі спроби росіян форсувати річку Вовчу – марні, Сили оборони не дають жодного шансу - Лизогуб

росіяни регулярно намагаються штурмувати позиції українських військових на Вовчанському напрямку, Хаківщина, та даремно пробують подолати річку Вовча, яку ЗСУ тримають під повним контролем. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби бригади "Гарт" Ігор Лизогуб, передає УНН.

Загалом на нашому напрямку відбувається до 10 штурмів на добу. В основному діє піхота 5-10 осіб, малі групи. Упереджуючи їхнє просування, працюють наші вогневі засоби, артилерія, міномети, оператори ударних дронів – ситуацію контролюємо

Він підкреслив, що річка Вовча є для ворога серйозною природною перешкодою.

Всі спроби противника подолати її є марними. Логістичні шляхи на напрямку контролюють підрозділи Сил Оборони України, в яких виконує бойові завдання наша бригада, що унеможливлює зведення на річці переправ, а без переправи здійснити переміщення на інший берег – неможливо