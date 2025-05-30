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Всі спроби росіян форсувати річку Вовчу – марні, Сили оборони не дають жодного шансу - Лизогуб

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Російські війська до 10 разів на добу штурмують позиції ЗСУ на Вовчанському напрямку, але безуспішно намагаються подолати річку Вовча. ЗСУ контролюють логістику та відбивають спроби переправи.

Всі спроби росіян форсувати річку Вовчу – марні, Сили оборони не дають жодного шансу - Лизогуб

росіяни регулярно намагаються штурмувати позиції українських військових на Вовчанському напрямку, Хаківщина, та даремно пробують подолати річку Вовча, яку ЗСУ тримають під повним контролем. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби бригади "Гарт" Ігор Лизогуб, передає УНН.

Загалом на нашому напрямку відбувається до 10 штурмів на добу. В основному діє піхота 5-10 осіб, малі групи. Упереджуючи їхнє просування, працюють наші вогневі засоби, артилерія, міномети, оператори ударних дронів – ситуацію контролюємо 

– зазначив Ігор Лизогуб.

Він підкреслив, що річка Вовча є для ворога серйозною природною перешкодою.

Всі спроби противника подолати її є марними. Логістичні шляхи на напрямку контролюють підрозділи Сил Оборони України, в яких виконує бойові завдання наша бригада, що унеможливлює зведення на річці переправ, а без переправи здійснити переміщення на інший берег – неможливо 

– пояснив речник.

За його словами, росіяни іноді намагаються переправлятись малими групами піхоти до 5 осіб, використовуючи навіть підручні плавзасоби.

Але якщо така активність спостерігається – ЗСУ одразу відпрацьовують по росіянах 

– підкреслив Лизогуб.

російські війська загрузли на Осколі: ЗСУ не дають ворогу навести понтони аби створити реальну загрозу для Куп’янська29.05.25, 13:21 • 3098 переглядiв

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