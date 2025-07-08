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Враг постоянно получает здесь п***ов: Чаус о ДРГ на Черниговщине

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ситуация в области контролируемая, а попытки проникновения ДРГ врага давно не имели успеха. Враг увеличил количество обстрелов приграничья и использует FPV-дроны, "шахеды" и ракеты.

Враг постоянно получает здесь п***ов: Чаус о ДРГ на Черниговщине

россияне периодически применяли в Черниговской области тактику отдельных мероприятий диверсионно-разведывательных групп. Однако давно уже этого не было, потому что враг постоянно получает здесь отпор. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус "Новостям.LIVE", передает УНН.

Детали

На сегодня ситуация контролируемая, большинство всех обстрелов на сегодня с использованием FPV-дронов, это если говорить о приграничье. Также на территорию области прилетают "шахеды" и российские ракеты

- сказал Чаус.

Он прокомментировал, пытается ли враг проникнуть в регион с помощью ДРГ.

Периодически враг применял тактику отдельных мероприятий диверсионно-разведывательных групп. Давно уже этого не было, потому что он постоянно получает здесь п***ов. Извините, это слово, которое можно применять к диверсионно-разведывательным группам врага. Его мероприятия в последнее время не имели успехов, но на самом деле ситуация, по сравнению с прошлым годом и позапрошлым, практически не изменилась. Все, что изменилось, это то, что враг увеличил количество обстрелов именно приграничья из всех видов вооружения

 - рассказал Чаус.

На границе с Черниговщиной уничтожен установленный врагом российский триколор, ситуация в пограничье под контролем - Генштаб04.07.25, 15:00 • 1414 просмотров

Дополнение

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что россия пытается использовать информационные провокации, в частности установление триколоров в условно "серой зоне" вблизи границы, чтобы создать иллюзию захвата украинских территорий. Такие инциденты уже фиксировались на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
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