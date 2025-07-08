Ворог постійно отримує тут п***ов: Чаус про ДРГ на Чернігівщині

росіяни періодично застосовували в Чернігівській області тактику окремих заходів диверсійно-розвідувальних груп. Проте давно вже цього не було, тому що ворог постійно отримує тут відсіч. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус "Новинам.LIVE", передає УНН.

Деталі

На сьогодні ситуація контрольована, більшість всіх обстрілів на сьогодні з використанням FPV-дронів, це якщо казати про прикордоння. Також на територію області прилітають "шахеди" й російські ракети - сказав Чаус.

Він прокоментував, чи пробує ворог проникнути в регіон за допомогою ДРГ.

Періодично ворог застосовував тактику окремих заходів диверсійно-розвідувальних груп. Давно вже цього не було, тому що він постійно отримує тут п***ов. Вибачте, це слово, яке можна застосовувати до диверсійно-розвідувальних груп ворога. Його заходи останнім не мали успіхів, але насправді ситуація, порівняно з минулим роком та позаминулим, практично не змінилась. Все, що змінилося, це те що ворог збільшив кількість обстрілів саме прикордоння з усіх видів озброєння - розповів Чаус.

На кордоні з Чернігівщиною знищили встановлений ворогом російський триколор, ситуація у прикордонні під контролем - Генштаб

Доповнення

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що росія намагається використовувати інформаційні провокації, зокрема встановлення триколорів на умовно "сірій зоні" поблизу кордону, щоб створити ілюзію захоплення українських територій. Такі інциденти вже фіксувались на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.