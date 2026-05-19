Возвращение рф в мировой спорт является потаканием агрессору - ЦПД СНБО Украины
Гимнастам из рф и беларуси разрешили выступать с национальной символикой и гимном. В ЦПД назвали это решение подыгрыванием вражеской пропаганде.
Несмотря на кровавую войну, которую россия ведет против Украины, международные спортивные институты продолжают идти на уступки государству-агрессору. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) в ответ на снятие Международной федерацией гимнастики всех ограничений с россии и беларуси, сообщает УНН.
Детали
В ЦПД напомнили, что решение исполнительного комитета организации позволяет спортсменам этих стран выступать под национальной символикой, с флагом и гимном на всех международных стартах.
Для кремля каждый такой допуск — это сильный импульс для внутренней государственной пропаганды. россия использует это как доказательство "прорыва изоляции" и "неработающих санкций"
Там указывают, что рф на протяжении многих лет строила выгодный для себя миф о "спорте вне политики", но на международных соревнованиях атлеты представляют прежде всего свое государство: для россии спорт всегда был политикой — частью государственной идеологии и одним из элементов стратегии "мягкой силы" для формирования положительного имиджа рф в глазах мира.
"Допуск россиян под национальным флагом во времена, когда их государство ведет террористическую войну и ежедневно убивает украинцев, — это подыгрывание российской пропаганде. Возвращение символики оккупантов на мировые арены нивелирует ценности международного спортивного движения", — резюмируют в ЦПД.
Контекст
Накануне Международная федерация гимнастики разрешила спортсменам из россии и беларуси выступать на международных соревнованиях под национальной символикой — с флагом и гимном.
Решение приняли после рекомендаций Международного олимпийского комитета, который в начале мая призвал спортивные федерации ослабить ограничения в отношении беларуси. В то же время отдельных аналогичных рекомендаций в отношении россии не предоставлялось.
Ранее Международная федерация борьбы полностью сняла санкции с россии и беларуси. Спортсменам из этих стран снова разрешено выступать под собственными флагами и гимнами.
