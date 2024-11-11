Возле парламента Грузии проходит акция "Мы - Европа", проспект Руставели перекрыт
Киев • УНН
В Тбилиси проходит акция "Мы - Европа". Правящая партия отказалась от встречи с евродепутатами, которые прибыли обсудить нарушения на выборах.
В Грузии акцию «Мы - Европа» проводят коалиции проевропейских оппозиционных партий и гражданские платформы, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
Детали
Участники акции ожидают, что к ним присоединятся главы комитетов по внешним делам парламентов восьми стран ЕС.
Депутаты из Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Тбилиси, чтобы обсудить прошедшие выборы, сообщения о массовых нарушениях, ход расследований и текущую ситуацию. В правящей партии назвали визит заангажированным и встречаться с евродепутатами отказались.
С делегацией встретились президент Грузии и представители оппозиции. Утром возле президентской резиденции депутатов из ЕС встречали гражданские активисты.
Председатель комитета по внешним связям Сейма Литвы Жигимантас Павиленис заявил, что правительство Грузии «не сдает экзамен», говоря о перспективах вступления Грузии в Евросоюз. По его словам, «Грузинская мечта врет», заявляя, что может быть гарантом вступления Грузии в ЕС.
В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов 10 ноября 2024, 17:34 • 20874 просмотра