Возле парламента Грузии проходит акция "Мы - Европа", проспект Руставели перекрыт

В Грузии акцию «Мы - Европа» проводят коалиции проевропейских оппозиционных партий и гражданские платформы, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Участники акции ожидают, что к ним присоединятся главы комитетов по внешним делам парламентов восьми стран ЕС.

Депутаты из Германии, Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Тбилиси, чтобы обсудить прошедшие выборы, сообщения о массовых нарушениях, ход расследований и текущую ситуацию. В правящей партии назвали визит заангажированным и встречаться с евродепутатами отказались.

С делегацией встретились президент Грузии и представители оппозиции. Утром возле президентской резиденции депутатов из ЕС встречали гражданские активисты.

Председатель комитета по внешним связям Сейма Литвы Жигимантас Павиленис заявил, что правительство Грузии «не сдает экзамен», говоря о перспективах вступления Грузии в Евросоюз. По его словам, «Грузинская мечта врет», заявляя, что может быть гарантом вступления Грузии в ЕС.

В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов