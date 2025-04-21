В ОП сделали заявление после публикации WSJ о Крыме: это звучало еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития

Все переговорщики, которые посещают международные встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко заявляют, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник после появления публикации в The Wall Street Journal относительно Крыма, передает корреспондент УНН.



Детали

"У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков. У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это… Все переговорщики, которые посещают встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений на то, чтобы хотя бы эту тему теоретически обсуждать, но этот медийный ландшафт наполнен", - отметил Лещенко.

"10 лет назад так же эти темы звучали, и Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты, тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 года тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития, нам надо исходить из того, что главное - отстаивать свои украинские национальные интересы", - указал советник руководителя Офиса Президента.

Он также добавил, что политические заявления, подобные тем, что делает Трамп, являются частью его политической деятельности, и даже если они звучат в медиа, это не значит, что они обязательно станут реальностью.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты Америки готовы признать "российский контроль" над аннексированным Крымом. Речь идет о "расширенном мирном соглашении" между москвой и Киевом, однако конкретные условия не приводятся.

WSJ накануне сообщило, что Украина находится "под давлением" с целью ответа на этой неделе "на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, предоставив россии уступки, включая потенциальное признание США аннексии Крыма россией в 2014 году и исключение Киева из вступления в НАТО".