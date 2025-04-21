В ОП сделали заявление после публикации WSJ о Крыме: это звучало еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития
Киев • УНН
Украинская команда переговорщиков официально не соглашалась обсуждать территориальную целостность, включая Крым. Советник ОП заявил, что Конституция Украины содержит прямые запреты на такие дискуссии.
Все переговорщики, которые посещают международные встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко заявляют, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник после появления публикации в The Wall Street Journal относительно Крыма, передает корреспондент УНН.
Детали
"У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков. У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это… Все переговорщики, которые посещают встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений на то, чтобы хотя бы эту тему теоретически обсуждать, но этот медийный ландшафт наполнен", - отметил Лещенко.
"10 лет назад так же эти темы звучали, и Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты, тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 года тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития, нам надо исходить из того, что главное - отстаивать свои украинские национальные интересы", - указал советник руководителя Офиса Президента.
Он также добавил, что политические заявления, подобные тем, что делает Трамп, являются частью его политической деятельности, и даже если они звучат в медиа, это не значит, что они обязательно станут реальностью.
Напомним
Ранее Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты Америки готовы признать "российский контроль" над аннексированным Крымом. Речь идет о "расширенном мирном соглашении" между москвой и Киевом, однако конкретные условия не приводятся.
WSJ накануне сообщило, что Украина находится "под давлением" с целью ответа на этой неделе "на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, предоставив россии уступки, включая потенциальное признание США аннексии Крыма россией в 2014 году и исключение Киева из вступления в НАТО".