В ОП сделали заявление после публикации WSJ о Крыме: это звучало еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития

$41.400.01
47.030.02
ukenru
В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы
Эксклюзив
12:22 • 4074 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

10:05 • 33410 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 31160 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 41732 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 28497 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
21 апреля, 05:47 • 54075 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 39196 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 52421 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 32664 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 36385 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2м/с
30%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 28674 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 24480 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19305 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 13718 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 25258 просмотра
публикации

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 986 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 33412 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 41733 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

21 апреля, 05:47 • 54075 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 56459 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Украли украшения на €10 млн: "грабители-дедушки" Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 188 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 878 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 14098 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19729 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 13102 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Хранитель

Facebook

ТикТок

В ОП сделали заявление после публикации WSJ о Крыме: это звучало еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития

Киев • УНН

 • 3686 просмотра

Украинская команда переговорщиков официально не соглашалась обсуждать территориальную целостность, включая Крым. Советник ОП заявил, что Конституция Украины содержит прямые запреты на такие дискуссии.

В ОП сделали заявление после публикации WSJ о Крыме: это звучало еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития

Все переговорщики, которые посещают международные встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко заявляют, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник после появления публикации в The Wall Street Journal относительно Крыма, передает корреспондент УНН.

Детали

"У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков. У нас нет со стороны украинской переговорной команды никакого согласия на это… Все переговорщики, которые посещают встречи или в Саудовской Аравии, или во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений на то, чтобы хотя бы эту тему теоретически обсуждать, но этот медийный ландшафт наполнен", - отметил Лещенко.

"10 лет назад так же эти темы звучали, и Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты, тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 года тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело никакого развития, нам надо исходить из того, что главное - отстаивать свои украинские национальные интересы", - указал советник руководителя Офиса Президента.

Он также добавил, что политические заявления, подобные тем, что делает Трамп, являются частью его политической деятельности, и даже если они звучат в медиа, это не значит, что они обязательно станут реальностью.

Напомним 

Ранее Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты Америки готовы признать "российский контроль" над аннексированным Крымом. Речь идет о "расширенном мирном соглашении" между москвой и Киевом, однако конкретные условия не приводятся.

WSJ накануне сообщило, что Украина находится "под давлением" с целью ответа на этой неделе "на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, предоставив россии уступки, включая потенциальное признание США аннексии Крыма россией в 2014 году и исключение Киева из вступления в НАТО".

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Канцелярия Президента Украины
Bloomberg L.P.
NATO
Дональд Трамп
Франция
Саудовская Аравия
Крым
Соединенные Штаты
Украина
Киев
Brent
$66.46
Bitcoin
$86,973.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,415.96
Ethereum
$1,627.34