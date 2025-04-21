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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт
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В ОП зробили заяву після публікації WSJ про Крим: це лунало ще 10 років тому, але не мало жодного розвитку

Київ • УНН

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Українська команда переговорників офіційно не погоджувалася обговорювати територіальну цілісність, включно з Кримом. Радник ОП заявив, що Конституція України містить прямі заборони на такі дискусії.

В ОП зробили заяву після публікації WSJ про Крим: це лунало ще 10 років тому, але не мало жодного розвитку

Усі переговорники, які відвідують міжнародні зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко заявляють, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону у понеділок після появи публікації у The Wall Street Journal щодо Криму, передає кореспондент УНН.

Деталі

"У нас немає офіційно заявленої позиції нікого з переговорників. У нас немає з боку української переговорної команди жодної згоди на це… Усі переговорники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. І навіть Конституція України містить безліч заборон і обмежень на те, щоб хоча б цю тему теоретично обговорювати, але цей медійний ландшафт наповнений", - зазначив Лещенко.

"10 років тому так само ці теми лунали, і Дональд Трамп, тоді ще кандидат в президенти, тоді ще перед першим своїм терміном влітку 2016 року теж казав, що мешканці Криму хочуть бути швидше з росією, ніж там, де вони були. Регулярно ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало жодного розвитку, нам треба виходити з того, що головне - відстоювати свої українські національні інтереси", - вказав радник керівника Офісу Президента.

Він також додав, що політичні заяви, подібні до тих, що робить Трамп, є частиною його політичної діяльності, і навіть якщо вони звучать у медіа, це не означає, що вони обов’язково стануть реальністю.

Нагадаємо 

Раніше Bloomberg повідомляло, що Сполучені Штати Америки готові визнати "російський контроль" над анексованим Кримом. Йдеться про "розширену мирну угоду" між москвою та Києвом, проте конкретні умови не наводяться.

WSJ напередодні повідомило, що Україна перебуває "під тиском" з метою відповіді цього тижня "на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо того, як покласти край війні в Україні, надавши росії поступки, включаючи потенційне визнання США анексії Криму росією в 2014 році та виключення Києва зі вступу в НАТО".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
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