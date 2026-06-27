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ВМС Украины уничтожили катер врага на Тендровской косе

Киев • УНН

 • 2554 просмотра

Военно-морские силы Украины уничтожили катер, который пытался обеспечить логистику российских войск на Тендровской косе. ВМС обнародовали видео поражения вражеского плавсредства.

ВМС Украины уничтожили катер врага на Тендровской косе

Военно-морские силы ВСУ уничтожили катер, который пытался осуществить логистическое обеспечение российских захватчиков на Тендровской косе. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По информации ВМС, катер выполнял задачу по обеспечению российских подразделений, находящихся на Тендровской косе.

"ВМС ВСУ продолжают уничтожать противника. На этот раз уничтожен катер, который пытался осуществить логистическое обеспечение врага на Тендровскую косу. Каждый пораженный катер – это еще один шаг к освобождению украинского моря", – говорится в сообщении.

В ВМС также обнародовали видео поражения российского плавсредства.

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Ольга Розгон

Война в Украине