ВМС Украины уничтожили катер врага на Тендровской косе
Киев • УНН
Военно-морские силы Украины уничтожили катер, который пытался обеспечить логистику российских войск на Тендровской косе. ВМС обнародовали видео поражения вражеского плавсредства.
Военно-морские силы ВСУ уничтожили катер, который пытался осуществить логистическое обеспечение российских захватчиков на Тендровской косе. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По информации ВМС, катер выполнял задачу по обеспечению российских подразделений, находящихся на Тендровской косе.
"ВМС ВСУ продолжают уничтожать противника. На этот раз уничтожен катер, который пытался осуществить логистическое обеспечение врага на Тендровскую косу. Каждый пораженный катер – это еще один шаг к освобождению украинского моря", – говорится в сообщении.
В ВМС также обнародовали видео поражения российского плавсредства.
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами Flamingo27.06.26, 06:42 • 17422 просмотра