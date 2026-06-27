Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами Flamingo
Киев • УНН
Оборонный завод в Волгограде, производящий компоненты для "Искандер-М" и "Ярс", атакован четырьмя ракетами FP-5 Flamingo. OSINT-сообщество зафиксировало три попадания по предприятию.
Завод "Титан-Баррикады" — один из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса в Волгограде – был атакован ракетами Flamingo, пишет УНН.
Утром 27 июня стало известно о поражении оборонного производства в российском Волгограде.
Речь идет об АО "ФНПЦ „Титан-Баррикады"" – предприятии, специализирующемся на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М". Также в СМИ была информация о возможном участии производства в программе "Орешник". Завод находится под санкциями.
Сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман разместил видео с красноречивой подписью: "Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует…"
По предварительной информации было 4 ракеты FP-5 Flamingo. Сейчас OSINT-сообщество Dnipro-OSINT зафиксировало три попадания по заводу.
В сети также был зафиксирован момент пролета ракеты "Фламинго" над Волгоградом.
Напоминаем
В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары ракетами FP-5 Flamingo по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.
"Прогресс" был не первой целью, по которой ударили "Фламинго". В открытых источниках первым боевым применением ракеты называют поражение во временно оккупированном Крыму в сентябре 2025 года. В результате атаки тогда было повреждено шесть патрульных катеров на воздушной подушке, один военнослужащий погиб.
В феврале 2026 года ракета поразила арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ в Котлубани Волгоградской области. В результате поражения был уничтожен бункер площадью ~3600м² снаружи (внутри 1200м²).
А 20 февраля с помощью ракет "Фламинго" было поражено акционерное общество "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии. Завод занимается изготовлением ракетных двигателей для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности ракеты "Орешник"). Ударом были поражены производственные цеха.
В марте "осинтеры" зафиксировали попадание ракеты "Фламинго" по производству взрывчатки ОАО "Промсинтез" в городе Чапаевск Самарской области. Предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет.
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о Flamingo10.06.26, 15:52 • 48908 просмотров