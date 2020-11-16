Выборы в Украине и Молдове, протесты в Беларуси — главные события суток
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине состоялся второй тур местных выборов, в Молдове — второй тур президентских. В Беларуси во время протестного марша задержали более тысячи человек. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.
Местные выборы в Украине
В семи городах Украины в воскресенье состоялся второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выбирали местных глав, в 16 областях ОТГ — депутатов местных советов.
За пост городского головы кандидаты соревновались в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область) и Херсоне (Херсонская область).
По данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Однако правоохранители открыли 7 уголовных производств, составили 4 админпротокола и зарегистрировали 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.
Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров составила 24%.
Президентские выборы в Молдове
В Молдове состоялось голосование во втором туре президентских выборов. За пост президента боролись бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Молдовы Игорь Додон.
По итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента со значительным отрывом победила Майя Санду.
Отметим, что первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 1 ноября. Во время голосования победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября.
В Беларуси продолжаются протесты и массовые задержания людей
В Беларуси в воскресенье состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков.
Накануне белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.
В Минске утром воскресенья силовики готовились к столкновениям, стягивали военную технику и водометы. На фоне сбора людей в столице Беларуси начались жесткие задержания, возле станции метро “Пушкинская” были слышны взрывы.
По последним данным правозащитников, число задержанных во время протестов в воскресенье составляет 1127 человек. В отношении некоторых задержанных силовики возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).