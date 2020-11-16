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Выборы в Украине и Молдове, протесты в Беларуси — главные события суток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине состоялся второй тур местных выборов, в Молдове — второй тур президентских. В Беларуси во время протестного марша задержали более тысячи человек. Об этих и других новостях за прошедшие сутки в обзоре УНН.

Местные выборы в Украине

В семи городах Украины в воскресенье состоялся второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выбирали местных глав, в 16 областях ОТГ — депутатов местных советов.

За пост городского головы кандидаты соревновались в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область) и Херсоне (Херсонская область).

По данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Однако правоохранители открыли 7 уголовных производств, составили 4 админпротокола и зарегистрировали 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров составила 24%.

Президентские выборы в Молдове

В Молдове состоялось голосование во втором туре президентских выборов. За пост президента боролись бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду и действующий президент Молдовы Игорь Додон.

По итогам обработки более 99% бюллетеней голосования на выборах президента со значительным отрывом победила Майя Санду.

Отметим, что первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 1 ноября. Во время голосования победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября.

В Беларуси продолжаются протесты и массовые задержания людей

В Беларуси в воскресенье состоялся протестный марш памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков.

Накануне белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала Европейский Союз расширить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, госпредприятий Беларуси и приближенного к Лукашенко бизнеса. Оппозиционерка также объявила Народный трибунал и амнистию за захват власти Лукашенко.

В Минске утром воскресенья силовики готовились к столкновениям, стягивали военную технику и водометы. На фоне сбора людей в столице Беларуси начались жесткие задержания, возле станции метро “Пушкинская” были слышны взрывы.

По последним данным правозащитников, число задержанных во время протестов в воскресенье составляет 1127 человек. В отношении некоторых задержанных силовики возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).

Украинские Национальные Новости

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