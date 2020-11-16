Вибори в Україні та Молдові, протести в Білорусі — головні події доби
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні відбувся другий тур місцевих виборів, у Молдові — другий тур президентських. В Білорусі під час протестного маршу затримали понад тисячу людей. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.
Місцеві вибори в Україні
У семи містах України у неділю відбувся другий тур місцевих виборів, в ході якого українці обирали місцевих голів, у 16 областях ОТГ — депутатів місцевих рад.
За посаду місцевого голови кандидати змагалися у Кам’янець-Подільському (Хмельницька область); Краматорську (Донецька область); Луцьку (Волинська область); Одесі (Одеська область); Сумах (Сумська область); Українці (Київська область) та Херсоні (Херсонська область).
За даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Проте правоохоронці розпочали 7 кримінальних проваджень, склали 4 адмінпротоколи та зареєстрували 110 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.
Середня явка виборців у другому турі виборів мерів становила 24%.
Президентські вибори у Молдові
У Молдові відбулося голосування у другому турі президентських виборів. За посаду президента змагалися колишній прем’єр-міністр Молдови і лідер опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду та чинний президент Молдови Ігор Додон.
За підсумками обробки понад 99% бюлетенів голосування на виборах президента зі значним відривом перемогла Майя Санду.
Зазначимо, що перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 1 листопада. Під час голосування переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада.
У Білорусі тривають протести та масові затримання людей
У Білорусі у неділю відбувся протестний марш пам’яті активіста Романа Бондаренко, який помер після побоїв силовиків. Напередодні білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська закликала Європейський Союз розширити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, держпідприємств Білорусі та наближеного до Лукашенка бізнесу. Опозиціонерка також оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенка.
У Мінську зранку неділі силовики готувалися до сутичок, стягували військову техніку та водомети. На тлі збору людей у столиці Білорусі почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро “Пушкінська” було чутно вибухи.
За останніми даними правозахисників, кількість затриманих під час протестів у неділю становить 1127 осіб. Відносно деяких затриманих силовики порушують кримінальні справи за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади).