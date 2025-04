Верховный суд Нидерландов вернул в апелляцию дело ЮКОСа: от России требовали 50 млрд долл. компенсации

Цитата:

“Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации по одному вопросу. По мнению Верховного суда, довод Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном процессе, был ошибочно отклонен Апелляционным судом по процессуальным основаниям и должен был быть рассмотрен с точки зрения содержания. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут быть оставлены в силе. Верховный суд отклонил другие доводы апелляции Российской Федерации”, — сообщают в суде.

“Верховный суд отменил решения Апелляционного суда и направил дело в Апелляционный суд Амстердама для возобновления обсуждения и вынесения решения по соответствующему вопросу”, — сказано в решении.

История дела

Нефтяная компания ЮКОС была одной из крупнейших нефтегазовых компаний Российской Федерации. В 1990-е годы ЮКОС был приватизирован. В период с 2003 по 2006 год Российская Федерация предъявила ЮКОСу несколько существенных налоговых требований и, в связи с этим, впоследствии продала с аукциона одну из основных производственных компаний ЮКОСа. В итоге в 2006 году ЮКОС был признан банкротом.

Затем три (бывших) основных акционера ЮКОСа (Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd и Hulley Enterprises Ltd) инициировали арбитражное разбирательство против Российской Федерации.

Арбитражное разбирательство проходило в Гааге. В своем решении от 18 июля 2014 года арбитражный суд обязал Российскую Федерацию выплатить трем акционерам компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США. Впоследствии Российская Федерация обратилась в голландский суд с заявлением об отмене решений. Районный суд вынес решение в пользу Российской Федерации. Апелляционный суд постановил, что решение районного суда было неверным, и отклонил иск об отмене арбитражных решений. Это означало, что арбитражные решения были восстановлены. Затем Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Оккупация Крыма и её влияние на процесс

Апелляционный суд Гааги, который обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, при принятии решения опирался в том числе на так называемый “Договор о принятии Крыма в состав РФ”.

Акционеры ЮКОСа, требуя от России компенсации через суд в Гааге, ссылались на статью № 26 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет “безусловное согласие” сторон на передачу спора в международный арбитраж. Россия настаивала, что не ратифицировала ДЭХ, применяла его временно и только в той части, которая не противоречила российскому законодательству. Статья № 26 якобы вступала в противоречие с законами РФ и не применялась.

Суд не поддержал позицию России и заключил, что после подписания и до ратификации ДЭХ страна должна была либо временно применять договор целиком, либо сделать специальное заявление об отказе от применения. Россия такое заявление не сделала.

Суд отметил, что Россия в ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если некоторые их положения противоречили законодательству РФ. Одним из примеров суд назвал так называемый “Договор о принятии Крыма в состав РФ”, который номинально используется в качестве оправдания аннексии. Он действовал с момента подписания, а не ратификации. При этом, по мнению суда Гааги, положения договора отклонялись от российских законов, так как устанавливали новые государственные границы.