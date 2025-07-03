В ЕС обсудят роль иностранных оборонных компаний в программе EDIP

Переговоры по предложенной ЕС программе оборонной промышленности блока (EDIP) между Европарламентом и Советом ЕС будут зависеть главным образом от того, сколько денег может поступить неевропейским оборонным компаниям, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Технические переговоры по программе начнутся в четверг после первого раунда политических дискуссий между депутатами Европарламента и представителями Совета ЕС в начале этой недели по предложенному Еврокомиссией плану модернизации европейской оборонной промышленности на сумму 1,5 миллиарда евро.

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Обе стороны стремятся принять окончательное решение в октябре, сообщают два источника, близкие к делу.

Переговорщики Европарламента возражают против отмены строгих правил приемлемости для производителей ракет и боеприпасов со штаб-квартирой за пределами ЕС - уступки, на которой настаивали несколько стран блока во время переговоров, прежде чем согласиться поддержать программу.

Компромиссный текст, согласованный странами-членами ЕС две недели назад, освободит производителей боеприпасов и ракет от правил, требующих обмена технологиями с европейскими фирмами для получения финансирования EDIP, включая так называемые "полномочия на проектирование", которые предоставляют компаниям из ЕС право модифицировать и перепроектировать продукцию.

Европарламент решительно выступает против любых исключений из критериев приемлемости, регулирующих, какие подрядчики и субподрядчики могут участвовать в оборонных проектах, финансируемых EDIP. Депутаты Европарламента приняли свою версию текста EDIP, которая не включает таких исключений, два месяца назад.

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Еврокомиссия представила план более года назад, но прогресс был медленным из-за длительных разногласий относительно того, сколько денег EDIP может поступать фирмам за пределами ЕС. Некоторые хотят использовать программу для развития оборонного сектора Европы и направить деньги на фирмы в странах блока, тогда как другие считают приоритетом как можно более быстрое и эффективное приобретение необходимого военного оборудования.

Депутаты Европарламента в основном придерживаются первой точки зрения, рассматривая программу как долгосрочную дорожную карту для восстановления промышленной оборонной базы Европы и уменьшения зависимости от производителей оружия в третьих странах, в частности в Соединенных Штатах. Предоставление доступа производителям ракет и боеприпасов вне ЕС считается контрпродуктивным.

Европарламент надеется получить гораздо большую сумму, чем нынешние 1,5 миллиарда евро, предусмотренные для программы.

Расширение программы с предложенных 1,5 миллиарда евро также должно быть одним из главных вопросов повестки дня. В марте депутаты Европарламента предложили гораздо больший пакет финансирования, включая дополнительные 15 миллиардов евро из программы кредитования SAFE на сумму 150 миллиардов евро. Это также может быть подкреплено дополнительными 5 миллиардами евро кредитов SAFE для оборонной промышленности Украины и закупок у украинских фирм, пишет издание.

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Дания, которая приняла председательство в Совете ЕС от Польши в начале этой недели, ведет переговоры от имени стран-членов ЕС. Страна, которая имела право отказаться от участия в оборонной политике ЕС всего два года назад, сделала этот вопрос одним из главных приоритетов председательства.

Технические переговоры состоятся в пятницу, а до 18 июля запланировано еще три технических трилога.