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У ЄС обговорять роль іноземних оборонних компаній у програмі EDIP

Київ • УНН

 • 229 перегляди

Переговори щодо програми оборонної промисловості ЄС (EDIP) на 1,5 мільярда євро залежать від фінансування неєвропейських компаній. Європарламент виступає проти винятків для виробників зброї поза ЄС, прагнучи розбудови європейського оборонного сектору.

У ЄС обговорять роль іноземних оборонних компаній у програмі EDIP

Переговори щодо запропонованої ЄС програми оборонної промисловості блоку (EDIP) між Європарламентом і Радою ЄС залежатимуть головним чином від того, скільки грошей може надійти неєвропейським оборонним компаніям, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Технічні переговори щодо програми розпочнуться у четвер після першого раунду політичних дискусій між депутатами Європарламенту та представниками Ради ЄС на початку цього тижня щодо запропонованого Єврокомісією плану модернізації європейської оборонної промисловості на суму 1,5 мільярда євро.

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Обидві сторони прагнуть ухвалити остаточне рішення у жовтні, повідомляють два джерела, близькі до справи.

Переговорники Європарламенту заперечують проти скасування суворих правил прийнятності для виробників ракет та боєприпасів зі штаб-квартирою за межами ЄС - поступки, на якій наполягали кілька країн блоку під час переговорів, перш ніж погодитися підтримати програму.

Компромісний текст, узгоджений країнами-членами ЄС два тижні тому, звільнить виробників боєприпасів та ракет від правил, що вимагають обміну технологіями з європейськими фірмами для отримання фінансування EDIP, включаючи так звані "повноваження на проектування", які надають компаніям з ЄС право модифікувати та перепроектовувати продукцію.

Європарламент рішуче виступає проти будь-яких винятків із критеріїв прийнятності, що регулюють, які підрядники та субпідрядники можуть брати участь в оборонних проектах, що фінансуються EDIP. Депутати Європарламенту ухвалили свою версію тексту EDIP, яка не включає таких винятків, два місяці тому.

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Єврокомісія представила план понад рік тому, але прогрес був повільним через тривалі розбіжності щодо того, скільки грошей EDIP може надходити фірмам за межами ЄС. Дехто хоче використовувати програму для розбудови оборонного сектору Європи та спрямувати гроші на фірми у країнах блоку, тоді як інші вважають пріоритетом якомога швидше та ефективніше придбання необхідного військового обладнання.

Депутати Європарламенту здебільшого дотримуються першої точки зору, розглядаючи програму як довгострокову дорожню карту для відновлення промислової оборонної бази Європи та зменшення залежності від виробників зброї в третіх країнах, зокрема в Сполучених Штатах. Надання доступу виробникам ракет та боєприпасів поза ЄС вважається контрпродуктивним.

Європарламент сподівається отримати набагато більшу суму, ніж нинішні 1,5 мільярда євро, передбачені для програми. 

Розширення програми із запропонованих 1,5 мільярда євро також має бути одним з головних питань порядку денного. У березні депутати Європарламенту запропонували набагато більший пакет фінансування, включаючи додаткові 15 мільярдів євро з програми кредитування SAFE на суму 150 мільярдів євро. Це також може бути підкріплено додатковими 5 мільярдами євро кредитів SAFE для оборонної промисловості України та закупівель в українських фірм, пише видання.

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Данія, яка перейняла головування в Раді ЄС від Польщі на початку цього тижня, веде переговори від імені країн-членів ЄС. Країна, яка мала право відмови від участі в оборонній політиці ЄС лише два роки тому, зробила це питання одним з головних пріоритетів головування.

Технічні переговори відбудуться в п'ятницю, а до 18 липня заплановано ще три технічні трилоги.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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