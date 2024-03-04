Єврокомісія запропонує приєднати Україну до схеми підтримки оборонної промисловості ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
Європейська комісія запропонує дозволити Україні приєднатися до програми підтримки оборонної промисловості ЄС, щоб допомогти модернізувати українську військову промисловість і наблизити її до членства в ЄС.
Україна має стати повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, що допоможе використати досвід країни та наблизить Київ до членства в блоці. Про це йдеться в проєкті пропозиції Європейської комісії, з яким ознайомився Euractiv, передає УНН.
Як зазначається, такий крок сприятиме "відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази і прогресивної інтеграції в Європу, тим самим сприяючи взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню і стійкості".
Для цього Україні мають дозволити стати повноправним членом будь-якої країни-консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС та надати доступ до фондів ЄС. Крім того, Україну мають звільнити від необхідності сплати ПДВ у разі спільного володіння, йдеться у проєкті тексту.
Україна очікує вже у березні отримати 4,5 млрд євро від ЄС та 900 млн доларів від МВФ - прем’єр Шмигаль04.03.24, 14:43 • 17856 переглядiв
Як зазначається, регламент пропозиції до Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) буде представлений Європейською комісією у вівторок (5 березня) разом із загальною політичною оборонною стратегією ЄС.
Таким чином, Україні буде відведено особливе місце в програмі підтримки спільних європейських закупівель озброєнь і зміцнення військово-промислового комплексу блоку, що користується коштами ЄС.
У попередніх оборонно-промислових програмах, ухвалених законодавцями ЄС, жодна третя країна, крім Норвегії, не розглядалася як повноправний учасник.
Згідно з проєктом постанови, "сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази" - це спосіб "підтримати оборонну готовність Союзу та його держав-членів".
Туск анонсував звернення до сейму Польщі за резолюцією про санкції ЄС щодо російської та білоруської агропродукції04.03.24, 14:00 • 24067 переглядiв